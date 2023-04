Vesmírne preteky majú nového hráča. Je ním francúzska spoločnosť Zephalto, ktorá začne od roku 2025 organizovať obedy v stratosfére. Tento zážitkový let balónom sa bude pohybovať v cene od 120-tisíc eur na osobu a zakladateľ spoločnosti Vincent Farret d'Astiès na ňom spolupracoval s francúzskou vesmírnou agentúrou, píše agentúra Bloomberg.

Zephalto má v pláne zrealizovať 60 letov ročne, pričom na palube každého letu bude maximálne šesť pasažierov a dvaja piloti. Cieľom spoločnosti je poskytnúť zážitok, ktorý spojí to najlepšie z francúzskej kuchyne a dizajnu. Cesta do stratosféry balónom naplneným héliom či vodíkom zaberie jeden a pol hodiny. Keď balón dosiahne vrchol vo výške 25 kilometrov nad zemou, čo je približne trikrát vyššie ako u komerčného lietadla, tak na tri hodiny „zakotví“, aby sa zákazníci mohli pokochať výhľadom, ktorý bol roky výsadou astronautov. Zostup potrvá ďalšiu hodinu a pol, a tak sa celkový čas letu vyšplhá na šesť hodín.

Farret d'Astiès vysvetlil, že vo výške 25 kilometrov je už dostatočná tma na to, aby si hostia dokázali vychutnať pohľad na modré krivky Zeme, no neobťažovala ich nulová gravitácia. Podľa vesmírnej agentúry NASA sa vonkajší vesmír nachádza za hranicou 80 kilometrov nad zemou, iné medzinárodné úrady za jeho začiatok považujú takzvanú Kármánovú líniu vo výške sto kilometrov.

Európsky priekopník

Zephalto je podľa dostupných informácií jedinou európskou spoločnosťou ponúkajúcou lety balónom do vesmíru, no v Spojených štátoch jej konkuruje firma Space Perspectives so sídlom na Floride. Tá ponúka lety na palube vesmírneho balónu Neptune One, ktorý premáva o čosi vyššie a za menej peňazí.

Na rozdiel od svojho amerického rivala pristáva Zephalto na zemi, nie vo vode. Certifikácia jeho balónom síce umožní pristáť kdekoľvek v Európe, no prvé lety budú aj napriek tomu prebiehať na území Francúzska. V porovnaní s raketami sú vesmírne balóny oveľa menej riskantnou možnosťou vesmírneho cestovného ruchu a nevyžarujú si žiadny predchádzajúci tréning. Ak záujemcovi nerobí problém cesta lietadlom, tak môže bez obáv začať uvažovať aj nad vesmírnym obedom v balóne.

Výlet bude prispôsobený preferenciám jednotlivých zákazníkov s osobitným dôrazom na jedlo. Zephalto by hosťom na palube rád ponúkol jedlo hodné Michelinovej reštaurácie, no o potenciálnych partneroch zatiaľ mlčí. Aj keď Farret d’Astiès chce, aby si ľudia pohľad na Zem vychutnali naplno a žili len pre daný okamih, v balóne bude k dispozícii aj WiFi, keby sa pasažieri o svoj zážitok chceli podeliť s priateľmi či rodinou.

Záťaž na psychiku

V cene výletu bude zahrnutá aj konzultácia so psychológom, ktorú môžu zákazníci pred odletom využiť. „Vidieť Zem zhora môže byť náročné na psychiku,“ vysvetlil Farret d’Astiès. Mentálnu prípravu podľa neho netreba podceniť. Vidieť našu planétu z takého uhla je emotívnym zážitkom aj podľa 600 odvážlivcov, ktorí už mali to šťastie ísť do vesmíru.

Svoje o tom vie aj herec William Shatner, známy svojou postavou kapitána Kirka zo seriálu Star Trek. Ten do vesmíru vycestoval na palube Blue Origin v októbri 2021. Pohľad na Zem z takej výšky v ňom vraj vyvolal ten najsilnejší pocit smútku, aký kedy zažil.