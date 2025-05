Príspevok od štátu by mali dostávať iba politické strany, ktoré sa dostanú po voľbách do Národnej rady, navrhuje ministerstvo vnútra.

Šéf rezortu Matúš Šutaj Eštok priblížil, že ide iba o otvorenie debaty, návrh má prísť do pripomienkového konania.

Stranám by sa takisto mohol znížiť príspevok o 30 percent v prípade, ak bude výška deficitu verejnej správy rovná alebo vyššia trom percentám HDP.

Ministerstvo navrhuje aj zvýšenie volebnej kaucie. Pri voľbách do Národnej rady by museli kandidujúce subjekty zaplatiť namiesto 17-tisíc eur 50-tisíc eur a pri eurovoľbách by sa kaucia zvýšila z 1 700 eur na 25-tisíc eur. Strany by podľa návrhu nemohli päť rokov meniť svoj názov ani skratku.