Nerovnováha na trhu práce sa nebude zmierňovať ani najbližšie roky. Ešte viac ju zvýrazní starnutie populácie a postupný pokles ekonomicky aktívnej populácie na Slovensku, skonštatoval analytik UniCredit Bank Českej republiky a Slovenska Ľubomír Koršňák.

Tvrdí, že ekonomika bude pravdepodobne v úvode roka posielať nové požiadavky na zamestnancov. Posledné mesiace naznačovali možný návrat dvojrýchlostného charakteru domáceho trhu práce. Najbližšie obdobie by čísla nezamestnanosti mohli navýšiť viaceré už ohlásené hromadné prepúšťania. Na trhu práce by mal byť nárast nezamestnanosti len dočasný. Trh práce bude zrejmä schopný nových nezamestnaných rýchlo absorbovať. Zdôraznil, že približne 40 percent ľudí bez zamestnania je v evidencii úradov práce vyše dva roky, pričom počet dlhodobo nezamestnaných zostáva posledné roky prakticky nezmenený.

Upresnil, že nesúlad medzi ponukou a dopytom po práci, v regionálnom, odvetvovom aj kvalifikačnom smere tlačí nahor počet neobsadených pracovných miest v ekonomike a dovoz zahraničnej pracovnej sily. Väčšina cudzincov smeruje do ekonomicky silnejších regiónov Slovenska, ktoré vykazujú aj najakútnejší nedostatok pracovníkov.

Zamestnanci chýbajú najmä na západe v okolí Bratislavy a Trnavy, kde je viac voľných pracovných miest ako nezamestnaných. Pozitívom podľa analytika je, že pracovné miesta vznikali v úvode roka aj v problematickejšom Prešovskom kraji. Ak by sa všetky voľné pozície obsadili registrovanými uchádzačmi o prácu, bola by miera nezamestnanosti v krajine nižšia o 3,46 percentuálneho bodu a dosiahla by 1,63 percenta. Koršňák však takýto scenár považuje za nepravdepodobný v dôsledku nesúladu medzi ponukou a dopytom po práci aj kvalifikačných a regionálnych rozdielov.

Dodal, že nedostatok domácej pracovnej sily tlačí na dovoz pracovníkov zo zahraničia. V januári pracovalo na Slovensku 114 900 cudzincov, medzimesačne ich počet stúpol o 1,4 percenta. Do SR prišli najmä pracovníci z Ukrajiny, medziročne ide o rast o 39 percent. Ďalej prichádzali z krajín bývalých sovietskych republík, Indie či juhovýchodnej Ázie. Počet zamestnancov z európskych krajín naopak stagnoval, úbytok zaznamenali najmä cudzinci zo Srbska.