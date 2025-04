Politika amerického prezidenta Donalda Trumpa v predchádzajúcich týždňoch narušila dôveru v americký dolár, vyhlásil člen Rady guvernérov Európskej centrálnej banky Francois Villeroy de Galhau. Protekcionizmus a nepredvídateľnosť Trumpovej administratívy sú podľa neho pre americkú ekonomiku „zlými prvkami“.

„Veľkým prvkom konštantnosti v politike USA v uplynulých desaťročiach je pripútanosť k ústrednej úlohe dolára. Verím, že Trumpova administratíva má tiež tento názor, ale je veľmi nekoherentná v spôsobe, akým to praktizuje. To, čo sa stalo v predchádzajúcich dňoch a týždňoch, hrá proti dôvere v americkú menu,“ povedal Villeroy. Dodal, že to môže byť pozitívny faktor pri rozvoji medzinárodnej úlohy eura.

Rozhodnutie USA pozastaviť zvyšovanie ciel na 90 dní označil za „menej zlý“ vývoj, ktorý má však ešte ďaleko od dobrých správ, pričom poukázal na pretrvávajúce „zlé ingrediencie“ v ekonomickej stratégii Washingtonu. A upozornil, že protekcionizmus, ktorý v konečnom dôsledku poškodzuje amerických spotrebiteľov zvyšovaním cien, má väčší vplyv na hospodársky rast v USA ako na rast Európy.