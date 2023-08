Ministerstvo zdravotníctva zverejnilo na svojom webovom sídle novú výzvu na investície do prístrojového vybavenia nemocníc z Plánu obnovy a odolnosti.

Týka sa zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti a je financovaná vo výške viac ako 53,8 milióna eur bez DPH. Cieľom je investovať do prístrojového vybavenia, čím sa zefektívni, zmodernizuje a zvýši kvalita poskytovanej ústavnej zdravotnej starostlivosti garantovaná optimalizáciou siete nemocníc.

Finančné prostriedky môžu získať poskytovatelia ústavnej zdravotnej starostlivosti. Rezort zdravotníctva upozorňuje, že jeden poskytovateľ môže predložiť aj viac žiadostí pre každé zdravotnícke zariadenie samostatne. Žiadať peniaze z tohto mechanizmu je možné aj na viac prístrojov, avšak na každý prístroj je potrebné zaslať osobitnú žiadosť.

Svoje žiadosti môžu oprávnení žiadatelia zasielať do 28. novembra 2023, a to elektronicky, poštou alebo ju môžu priamo odovzdať v podateľni ministerstva zdravotníctva v Bratislave, a to najneskôr v deň uzávierky. V prípade doručenia poštou alebo kuriérom bude relevantný dátum podania na poštovú prepravu, ktorý nesmie byť neskorší ako deň uzávierky výzvy.

Obdobie oprávnenosti výdavkov je stanovené na obdobie od 1. februára 2020 najneskôr do 31. mája 2026. Z prostriedkov mechanizmu je možné financovať len také opatrenia, ktorých implementácia sa začala až 1. februára 2020 alebo neskôr. Aktivity uvedené v žiadosti musí byť ukončené najneskôr do 31. decembra 2025.