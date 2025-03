Firmy v Nemecku čelia spomaľovaniu ekonomiky, vysokým účtom za energie, veľkej byrokracii a hrozbe amerických ciel. Výrobca továrenských strojov a zariadení so sídlom v Lossburgu preto naliehavo žiada budúcu vládu o pomoc.

Problémy firmy Arburg poukazujú na krízu, ktorá zasiahla malé a stredné podniky v najväčšej európskej ekonomike. To bude kľúčová výzva pre víťaza volieb Friedricha Merza, ktorý sa chystá prevziať funkciu kancelára.

„Cítime dôsledky krízy, náš obrat vlani klesol o približne 15 percent,“ povedal Armin Schmiedeberg, predseda dozornej rady.

Vyzval nemeckých politikov, aby urýchlene prišli s novými spôsobmi, ako pomôcť podnikaniu. A upozornil na absenciu strategického prístupu politikov k malým a stredným firmám.

Rodinná firma Arburg vyrába tzv. vstrekovacie lisy. Tie slúžia na výrobu plastových dielov pre širokú škálu odvetví – od automobilového priemyslu až po elektroniku a obaly. Ide o špičkové stroje s hmotnosťou až 40 ton.

Spoločnosti ako Arburg, ktoré tvoria chrbticu nemeckej ekonomiky, tvrdo zasiahlo oslabenie hospodárstva aj klesajúci dopyt na kľúčových exportných trhoch, ako je Čína.

Merz, víťaz parlamentných volieb, sľúbil množstvo opatrení na oživenie ekonomiky zničenej recesiou. No najskôr musí zvládnuť prvú zložitú úlohu: vytvorenie koalície.

Spoločnosť Arburg už pre klesajúci odbyt skrátila pracovný čas niektorým zamestnancom. Teraz ešte čelí hrozbe ciel v USA po návrate Donalda Trumpa do Bieleho domu.

Zatiaľ nie je jasné, či Arburg zasiahnu americké clá, ale Schmiedeberg upozornil, že by to mohlo spôsobiť ďalšie problémy.

„Clá by viedli k dodatočným nákladom, ktoré by musel znášať zákazník v USA. To by, samozrejme, obmedzilo aj naše možnosti predaja,“ povedal.

Firma, ktorá na celom svete zamestnáva zhruba 3 700 ľudí, už urýchľuje plány na presun časti výroby do zámoria, či už do Severnej Ameriky, alebo Ázie, kde dopyt po jej produktoch rastie.

Keďže Nemecko čelí búrkovým mrakom na obzore, firmy požadujú rýchle kroky na podporu chorľavej ekonomiky, ktorá v uplynulých dvoch rokoch klesla a očakáva sa, že v tomto roku dosiahne len slabý rast.

Merzov konzervatívny blok CDU/CSU sa snaží o vytvorenie koalície s doteraz vládnucimi sociálnymi demokratmi SPD. Táto koalícia pravdepodobne prijme prorastové reformy, domnieva sa ekonóm banky Berenberg Holger Schmieding.

Pre firmu Arburg však nemusia prísť takéto kroky včas. Sťažuje sa na veľkú byrokratickú záťaž, náklady na elektrinu v Nemecku, ktoré sú „neudržateľné“, aj zlú cestnú infraštruktúru.

Arburg musí svoje obrovské stroje prepravovať po úzkych vidieckych cestách, kým ich odošle do sveta.

Napriek problémom Schmiedeberg povedal, že hlavná základňa spoločnosti zostane tam, kde sídli od založenia firmy v roku 1923.