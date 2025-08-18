Nemecko pravdepodobne nemá dostatok pracovnej sily na energetickú transformáciu. Na ďalší rozvoj obnoviteľných zdrojov bude do roku 2030 potrebovať približne 160-tisíc zamestnancov navyše, uviedol Inštitút pre výskum zamestnanosti (UAB).
Mimoriadne napätá situácia v oblasti náboru je v elektronike, kde hľadanie nových kvalifikovaných pracovníkov trvá v priemere 114 dní. Nasledujú energetika (112 dní), výroba stavebných materiálov (104 dní) a stavebníctvo (100 dní).
„Musíme nájsť dostupných pracovníkov a vyškoliť ich tak, aby sa potenciál pracovnej sily z oslabených odvetví hospodárstva využil čo najlepšie,“ uviedol výskumník IAB Christian Schneemann. Okrem toho, že technické profesie by sa mali podporovať už pri výbere povolania, je treba uľahčiť aj uznávanie odbornej kvalifikácie cudzincov a zlepšiť integráciu žien a starších ľudí na trhu práce.