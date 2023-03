Nemecký zbrojársky koncern Rheinmetall rokuje s Kyjevom o výstavbe továrne na výrobu tankov Panther priamo na Ukrajine. Západní spojenci sa už niekoľko mesiacov snažia Ukrajine dodávať desiatky tankov, ale krajina napadnutá Ruskom tvrdí, že by ich potrebovala ďalšie stovky.

„Zhruba za 200 miliónov eur možno na Ukrajine postaviť závod Rheinmetallu,“ povedal šéf podniku Armin Papperger. Rozhovory s ukrajinskou vládou sú podľa neho sľubné a Papperger dúfa, že rozhodnutie padne v nasledujúcich dvoch mesiacoch.

Šéf Rheinmetallu je presvedčený, že závod by bolo možné ochrániť pred ruskými vzdušnými útokmi. „Ochrana prostredníctvom protileteckej obrany by nemala byť ťažká,“ povedal Papperger. Zdôraznil, že Ukrajina na víťazstvo vo vojne potrebuje 600 až 800 tankov. Aby sa dalo dostať na toto množstvo, musí sa rýchlo začať výroba nových tankov, povedal. „Aj keby Nemecko odovzdalo všetkých 300 tankov Leopard 2, ktoré má Bundeswehr k dispozícii, bolo by to stále veľmi málo,“ dodal Papperger.

Rheinmetall teraz dáva k dispozícii v súvislosti s vojnou na Ukrajine zhruba 250 tankov. „U nás sa pracuje na plné obrátky,“ povedal manažér a dodal, že firma už pre nasadenie pripravila viac ako 40 bojových vozidiel pechoty Marder, ďalších zhruba 100 ich má byť do konca tohto roka. Z 50 tankov Leopard 2A4 je pripravených 30, okrem toho možno uviesť do prevádzky 88 zo 100 nemeckých tankov Leopard 1 staršej konštrukcie, doplnil Papperger.

Šéf nemeckej zbrojovky očakáva, že vojna na Ukrajine potrvá pravdepodobne ešte roky. „Západní spojenci tam síce posielajú dosť zbraní na to, aby sa Ukrajina mohla brániť, ale Ukrajinci nemajú dostatok výzbroje na to, aby úplne získali späť svoje územie,“ upozornil Papperger.