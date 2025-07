Zvýšenie amerických ciel by mohlo nemeckému priemyslu v jeho obchode so Spojenými štátmi v strednodobom horizonte priniesť straty až 31 miliárd eur, čo by predstavovalo pokles exportu o približne pätinu, uviedla poradenská spoločnosť Deloitte.

Najviac zasiahnuté by bolo strojárstvo, pričom jeho vývoz do USA by sa znížil o 23 percent a straty dosiahli 7,2 miliardy eur. Na druhom mieste by bol farmaceutický priemysel s poklesom o takmer 20 percent, respektíve 5,1 miliardy eur. Na dvojciferné straty by sa mali pripraviť aj automobilový a chemický priemysel.

Deloitte predpokladá, že nemecký priemysel sa bude čoraz viac orientovať na iné krajiny Európskej únie, ale aj na štáty ako Indonézia a Južná Kórea. Neočakáva sa ale, že odvetvie bude schopné v plnom rozsahu kompenzovať straty v Spojených štátoch.