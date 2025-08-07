Priemyselná produkcia v Nemecku v júni klesla viac, ako sa očakávalo, keďže pozitívny vplyv zrýchľovania vývozu do USA na jar, pre obavy zo zavedenia ciel zoslabol, ukázali údaje spolkového štatistického úradu Destatis. Oproti máju sa znížila o 1,9 percenta. V máji po revízii zaznamenala pokles o 0,1 percenta. Očakávalo sa pritom len zníženie o 0,5 percenta. Júnový pokles bol najvýraznejší od júla 2024.
V medziročnom porovnaní poklesla produkcia o 3,6 percenta, pričom v máji to bolo len o 0,2 percenta. Všetky tri hlavné skupiny priemyslu zaznamenali pokles – spotrebný tovar o 5,6 percenta, kapitálový tovar o 3,2 percenta a polotovary o 0,6 percenta.
Výroba energie však vzrástla o 3,1 percenta, no produkcia v energeticky náročných odvetviach klesla o 2,2 percenta. Bez započítania energetiky a stavebníctva klesla priemyselná produkcia v Nemecku v júni medzimesačne o 2,8 percenta a medziročne o 4,7 percenta.
Za celý druhý štvrťrok klesla priemyselná produkcia oproti prvému o 2,3 percenta.