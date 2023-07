Nemecký parlament otvoril cestu pre vybudovanie terminálu na skvapalnený zemný plyn (LNG) na nemeckom baltskom ostrove Rujana. Poslanci totiž súhlasili so zaradením rujanskeho prístavu Mukran do zákona o urýchlení výstavby zariadenia plynovej infraštruktúry. Proti terminálu na obľúbenom rekreačnom ostrove sa stavia nielen opozícia a ekologické spolky, ale tiež regionálna vláda Meklenburska-Predpomoranska.

Zákon, do ktorého bol teraz Mukran zahrnutý, uvádza, že rujansky prístav je potrebný na zaistenie energetickej bezpečnosti Nemecka. Zákon tiež dodáva, že LNG zariadenie možno v budúcnosti využiť na dovoz vodíka, s ktorým Nemecko počíta ako so základným klimaticky neutrálnym energetickým zdrojom. Vláda Meklenburska-Predpomoranska, ktorá sa po ruskom vpáde na Ukrajinu veľmi usilovala o vybudovanie terminálu na LNG na svojom území, podporu pre plány na Rujane nevyslovila. Regionálna vláda za súhlas požadovala od Berlína finančnú podporu a záruky budúcej transformácie terminálu na vodíkový dovozný uzol.

Tamojší minister životného prostredia Till Backhaus vo štvrtok uviedol, že spolková vláda regiónu neposkytla požadované záväzné prísľuby podpory. „Predovšetkým je pre nás sklamaním, že sme nedostali žiadnu perspektívu pre vodíkovú infraštruktúru,“ povedal.

Spolkový minister hospodárstva Robert Habeck v piatok v parlamente plány na terminál na Rujane obhajoval s tým, že zariadenie je dôležité pre energetickú bezpečnosť Nemecka. „Ešte nie sme v bezpečí,“ povedal Habeck.

Prípravy sa už začali

Nemecko vďaka plným zásobníkom a teplému počasiu hladko prečkalo uplynulú zimu a teraz sa pripravuje na nadchádzajúce zimné obdobie. To, že ich opäť ľahko prekoná, nie je podľa vlády isté. Pred možným nedostatkom plynu v prípade veľmi chladnej zimy varuje aj zväz prevádzkovateľov zásobníkov plynu a vodíka INES.

Habeck k debate o termináli na Rujane povedal, že obavy vníma veľmi vážne. Uviedol tiež, že zaradenie tohto zariadenia do zákona o urýchlení výstavby neznamená ústupky voči ochrane životného prostredia. Terminál ako zbytočný odmieta okrem iného nemecká ekologická organizácia Deutsche Umwelthilfe (DUH). Rujanské kúpeľné mestečko Binz, ktoré leží južne od Mukranu, už oznámilo, že sa obráti na spolkový správny súd.

Prípravy terminálu sú už v plnom prúde. Nemecká spoločnosť na prevádzku plynovodnej siete Gascade na začiatku júna oznámila, že začína s prieskumom pre pokládku morského plynovodného potrubia z Mukranu do rozvodného uzla v Lubmine, kde ústia teraz nevyužívané a čiastočne poškodené potrubia Nord Streamu. Terminál na Rujane mal pôvodne prevádzkovať na objednávku spolkovej vlády koncern RWE, ktorý sa ale z projektu stiahol. Na jeho miesto by mala nastúpiť spoločnosť Deutsche ReGas, ktorá už teraz prevádzkuje jednu plávajúcu jednotku na splynovanie LNG v Lubmine. Tento terminál je ale čisto súkromný, bez účasti štátu.

Nevyužité potrubie

Nemecké ministerstvo hospodárstva chce v Mukrane umiestniť dve plávajúce jednotky na splynovanie LNG, ktoré by rado využilo na zásobovanie Nemecka už počas nadchádzajúcej zimy. Spolková vláda počíta celkovo s piatimi terminálmi so štátnou účasťou. Zatiaľ boli uvedené do prevádzky dve zariadenia, a to v dolnosaskom Wilhelmshavene a v Brunsbüttele v Šlezvicko-Holštajnsku. Ďalší vzniknú v Stade, opäť vo Wilhelmshavene, a za piate miesto bol vybraný Lubmin. V tomto prípade sa počíta s morským terminálom pri Rujane, odkiaľ by surovina po opätovnom prevedení do plynární prúdila potrubím do Lubminu.

Asi päťdesiatkilometrové potrubie medzi Rujánou a Lubmínom vznikne z prebytkov zo stavby plynovodu Nord Stream 2. Nemecká vláda totiž zakúpila potrubie, ktoré bolo pôvodne vyrobené pre Nord Stream 2, ale zostalo nevyužité.