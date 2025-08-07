Nemecký energetický koncern Uniper v Európe výrazne spomaľuje transformáciu svojich elektrární smerom ku klimatickej neutralite. Pôvodne plánoval do roku 2030 zvýšiť podiel výroby zelenej elektriny na 80 percent, teraz je cieľom 50 percent. Cieľ stať sa klimaticky neutrálnou spoločnosťou do roku 2040 zostáva v platnosti.
„Regulačné a geopolitické prostredie je náročné,“ uviedol šéf koncernu Michael Lewis. Uniper síce víta zámer nemeckej vlády postaviť nové plynové elektrárne, „oneskorenie verejnej súťaže a následne aj ich výstavby však posúva možné výnosy z nich do neskorších rokov,“ vysvetlil. Ani rozbeh vodíkového hospodárstva nebude taký rýchly, ako sa očakávalo, a spoločnosť z toho teraz vyvodzuje dôsledky, dodal.
Uniper patrí medzi najväčšie energetické spoločnosti v Európe v oblasti výroby elektriny a obchodu s plynom. Koncern potvrdil skoršie informácie, podľa ktorých plánuje do začiatku 30. rokov tohto storočia do zelenej transformácie investovať približne 8 miliárd eur. Do roku 2030 by mal z tejto sumy investovať okolo päť miliárd eur.