Nemecký kancelár Friedrich Merz sa v utorok večer stretne s investormi, aby podporil atraktivitu Nemecka. V pláne je aj investorská konferencia po francúzskom vzore, všíma si web denníka Les Échos.

„Cieľom vlády je urobiť z Nemecka skutočne atraktívne miesto pre domáce aj zahraničné investície,“ uviedol v piatok kancelárov hovorca.

Iniciatíva má byť prvým krokom k usporiadaniu investorskej konferencie po vzore summitu, ktorý každoročne organizuje francúzsky prezident Emmanuel Macron na zámku vo Versailles s vedúcimi predstaviteľmi medzinárodného biznisu. „Samozrejme sme videli, čo Macron s veľkým úspechom urobil vo Francúzsku,“ priznal hovorca.

Zoznam hostí utorkovej večere zatiaľ nebol zverejnený, ale mohli by na ňom byť veľké mená z oblasti súkromného kapitálu, vrátane spoločností KKR a Apollo, a z bankovníctva, vrátane Deutsche Bank, píše francúzsky list.

Druhá etapa sa má uskutočniť 21. júla, keď podnikateľská komunita začne ofenzívu Made for Germany, počas ktorej sa majú šéfovia približne tridsiatich nemeckých firiem stretnúť s kancelárom, aby vyjadrili podporu jeho propodnikateľskému programu. Hlavnými hybateľmi tejto iniciatívy sú Deutsche Bank, Siemens a komunikačná agentúra FGS Global.

„Chceme vyslať jasný signál, že sa v Nemecku oplatí investovať a že podnikateľská obec ako celok podporuje to, čo kancelár robí,“ tvrdí jeden z podnikateľských zdrojov. Očakáva sa, že výrobcovia vrátane Mercedesu, BMW, SAP, Commerzbank a Rheinmetall využijú príležitosť a oznámia svoje investičné záväzky.

Podľa jedného zo zdrojov by celkový balík mohol presiahnuť v tlači spomínanú sumu 300 miliárd eur počas troch rokov, a to vrátane existujúcich aj nových investícií. Francúzsky list si všíma, že je to výrazne vyššia suma, ako 87,8 miliardy eur, k akej sa investori zaviazali vo Francúzsku za osem rokov. Zdôrazňuje tiež, že Merzov prístup kontrastuje s jeho sociálnodemokratickým predchodcom Olafom Scholzom, ktorý mal s podnikateľskou sférou napäté vzťahy.