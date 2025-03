Obchodný prebytok Nemecka sa v januári výrazne znížil, keď export zaznamenal prvý pokles za tri mesiace.

Obchodný prebytok dosiahol 16 miliárd eur, zatiaľ čo v decembri predstavoval 20,7 miliardy eur a v januári vlaňajška 25,3 miliardy eur. Výsledok výrazne zaostal aj za očakávaniami analytikov, ktorí počítali s medzimesačným rastom na 21 miliárd eur.

Dôvodom bol pokles exportu, ktorý sa v porovnaní s decembrom znížil o 2,5 percenta. Od vlaňajšieho októbra zároveň išlo o prvý pokles nemeckého vývozu. Výrazne ho ovplyvnil export do štátov EÚ, kam nemecký export klesol o 4,2 percenta.

Znížil sa aj export do krajín mimo EÚ, ale nebol výrazný (o 0,4 percenta). Najviac klesol vývoz do USA (o 4,2 percenta). Znížil sa aj export do Číny (o 0,9 percenta), ale stúpol vývoz do Ruska (o 7,2 percenta) a Veľkej Británie (o 1,7 percenta).

Naopak, import do Nemecka vzrástol v januári oproti decembru o 1,2 percenta. Dovoz z EÚ sa znížil o 1,1 percenta, ale z krajín mimo EÚ sa o 3,7 percenta zvýšil.