Export Nemecka stúpol prvýkrát za tri mesiace aj napriek poklesu dodávok do USA. Spolkový štatistický úrad Destatis zaznamenal medzimesačný nárast o 0,8 percenta, čím zvrátil pokles o 1,4 percenta v máji. Analytici pritom očakávali, že sa vývoz z Nemecka v júni zvýši o 0,5 percenta.
Export do USA však v dôsledku vyšších ciel v júni medzimesačne klesol o 2,1 percenta na 11,8 miliardy eur. Išlo o jeho tretí pokles v rade a na najnižšiu hodnotu od februára 2022. Oživenie celkového exportu spôsobil silnejší dopyt v krajinách Európskej únie (2,4 percenta), pričom dodávky do eurozóny vzrástli o 3,1 percenta a do krajín mimo eurozóny o jedno percento.
Vývoz do tretích krajín klesol o 1,2 percenta kvôli slabšiemu obchodu s USA. Vývoz do Číny v júni vzrástol o 1,1 percenta a do Spojeného kráľovstva o 0,4 percenta. Celkový import do Nemecka sa v júni zvýšil o 4,2 percenta, čo kontrastuje s jeho poklesom o 3,9 percenta v predchádzajúcom mesiaci.
Júnový výsledok prekonal prognózu analytikov, ktorí počítali s nárastom importu o jedno percento. Dovoz z USA v júni prudko vzrástol o 19,8 percenta na 8,8 miliardy eur na najvyššiu úroveň od júna 2022. Import z krajín Európskej únie sa zvýšil o 3,5 percenta. Dovoz z Číny vzrástol o 5,8 percenta a zo Spojeného kráľovstva klesol o 5,5 percenta.
Obchodný prebytok Nemecka po úprave o sezónne vplyvy klesol v júni na 14,9 miliardy eur z 18,5 miliardy eur v máji, zatiaľ čo analytici odhadovali, že dosiahne 17,5 miliardy eur. Za celú prvú polovicu roka dosiahol vývoz Nemecka 785,6 miliardy eur, čo predstavuje mierny nárast o 0,6 percenta v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2024.