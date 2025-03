V Nemecku začali rokovania odborového zväzu Verdi so zamestnávateľmi o platoch a pracovných podmienkach vo verejnom sektore. Na podporu svojich požiadaviek odborári zmobilizovali podľa vlastných slov 150-tisíc zamestnancov. Výstražný štrajk na 13-tich nemeckých letiskách skrížil plány viac ako pol miliónom cestujúcich.

Konflikt sa týka odmeňovania približne 2,5 milióna zamestnancov, okrem iného hasičov, opatrovateľov, vodičov autobusov, vychovávateľov, zamestnancov obecných úradov či pozemného personálu na letiskách. Zväz Verdi požaduje zvýšenie platovej tarify o osem percent, najmenej o 350 eur mesačne. Navyše chce pre zamestnancov ďalšie tri dni dovolenky.

Štrajkovalo sa aj v škôlkach či na úradoch. Päťtisíc ľudí demonštrovalo v Postupime, kde začali rokovania naplánované zatiaľ na tri dni. Zástupcovia štátu a obcí považujú požiadavky odborárov za prehnané, najmä dodatočné dni voľna by podľa nich obmedzili dostupnosť komunálnych služieb. Konkrétny návrh na rokovanie zatiaľ nepredložili. Hlavná vyjednávačka za zamestnávateľa, ministerka vnútra Nancy Faeserová uviedla, že je ohľadom nadchádzajúcich rozhovorov optimistická. Podľa nej by sa dohoda mohla dosiahnuť do nedeľného večera.