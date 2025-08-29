Počet ľudí bez práce v Nemecku v auguste v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vzrástol o 46-tisíc na 3,025 milióna. Miera nezamestnanosti vzrástla o 0,1 percentuálneho bodu na 6,4 percenta. V predbežnej správe to v piatok (29. 8.) oznámil Spolkový úrad práce. Medziročne je podľa neho počet nezamestnaných o 153-tisíc vyšší. Viac ako tri milióny nezamestnaných Nemecko evidovalo naposledy v roku 2015, upozornila agentúra DPA.
„Pracovný trh naďalej ovplyvňuje hospodárska stagnácia uplynulých rokov," uviedla šéfka Spolkového úradu práce Andrea Nahlesová. „Je však možné sledovať prvé náznaky stabilizácie," dodala. Počet nezamestnaných sa podľa agentúry DPA nad hranicu troch miliónov dostal naposledy vo februári 2015. Augustové čísla boli vyššie naposledy pred 15 rokmi. Nemecko má 83 miliónov obyvateľov.
Podľa sezónne očistených údajov počet nezamestnaných oproti júlu klesol o 9-tisíc. Analytici oslovení agentúrou Reuters predpovedali nárast o 10-tisíc. Podľa sezónne očistených údajov je miera nezamestnanosti na 6,3 percenta.
Počet nezamestnaných je tradične najvyšší v mestských spolkových krajinách – v Brémach (11,8 percenta) a Berlíne (10,5 percenta). Najnižšia je na juhu krajiny – v Bavorsku (4,2 percenta) a Bádensku-württembersku (4,7 percenta).
Podľa nemeckého kancelára Friedricha Merza stúpajúci počet nezamestnaných len dokazuje, aké potrebné je prijať reformy, ktoré by naštartovali hospodársky rast. „Na to sa bude spolková vláda sústrediť," uviedol. Už pred niekoľkými dňami avizoval kancelár „reformnú jeseň". Zasiahnuť chce predovšetkým do sociálneho systému a prijať mieni aj niektoré hospodárske reformy.
„Globálne neistoty a ruská agresívna vojna proti Ukrajine naďalej vedú k hospodárskej slabosti," uviedla nemecká ministerka práce a sociálnych vecí Bärbel Basová. Taktiež sú podľa nej potrebné „protiopatrenia".
„Pracovný trh stále väzí v kríze," uviedol vedúci prieskumov hospodárskeho inštitútu Ifo Klaus Wohlrabe. „Podniky kvôli stagnujúcemu hospodárstvu postupujú opatrne pri personálnom plánovaní," dodal. Predseda Spolkového združenia nemeckých zväzov zamestnávateľov Rainer Dulger uviedol, že tri milióny nezamestnaných sú dôsledkom toho, že vlády v predchádzajúcich rokoch odmietali robiť potrebné reformy.
V minulých dvoch rokoch zaznamenala nemecká ekonomika pokles. Podľa posledného výhľadu popredných ekonomických inštitútov tento rok vykáže rast o 0,3 percenta a v budúcom roku o 1,5 až 1,7 percenta. V týchto prognózach však ešte nie sú zahrnuté dopady obchodnej dohody medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi, ktorá zavádza pätnásťpercentné clo na dovoz z EÚ do USA. Spojené štáty sú najväčším obchodným partnerom Nemecka.