Rast nemeckej ekonomiky bude v dlhodobom horizonte brzdiť nedostatok pracovných síl a prechod k ekologickejšej energetike, teda takzvaná Energiewende. Uviedol to podľa agentúry DPA prezident mníchovského ekonomického inštitútu Ifo Clemens Fuest. Nemecko je najväčšou ekonomikou v Európe.

„Hospodársky rast v Nemecku bude v budúcnosti slabší," vyhlásil Fuest. Poukázal v tejto súvislosti na demografický vývoj, ktorý bude viesť k poklesu dostupnej pracovnej sily. Varoval tiež pred negatívnymi hospodárskymi dopadmi energetickej transformácie, ktoré podľa neho politici podceňujú. „Zníženie ponuky elektriny v Nemecku bolo chybou," uviedol Fuest. Nemecko v rámci transformácie energetiky okrem iného odstavilo svoje jadrové elektrárne, pripomína agentúra DPA.

Trh práce potrebuje viaceré zmeny

V poslednom čase sa objavujú varovania zo strany chemických podnikov, že budú musieť kvôli drahej energii časť výroby presunúť z Nemecka do zahraničia. „Plány firiem z chemického priemyslu na premiestnenie výroby treba brať vážne," uviedol Fuest.

Šéf Ifo predpovedal, že ceny elektriny v Nemecku zostanú trvalo vyššie ako v iných krajinách. Najväčšiu záťaž pre nemeckú ekonomiku však vidí v nedostatku pracovných síl v mnohých odvetviach. „Nedostatok pracovných síl bude v nasledujúcich rokoch brzdiť rast," vyhlásil.

Podľa Fuesta by situáciu mohli zlepšiť zmeny v pravidlách pre prisťahovalectvo kvalifikovaných pracovníkov. Šéf Ifo vyzval tiež na zlepšenie v oblasti výchovy mládeže. Trhu práce by podľa neho mohli prospieť tiež zmeny daňového a sociálneho systému, ktoré by zatraktívnili prácu na plný úväzok oproti práci na skrátený úväzok.

Chorý muž Európy

Negatívnym hospodárskym faktorom podľa Fuesta zatiaľ zostáva aj vysoká inflácia v eurozóne, pre ktorú sa Európska centrálna banka zrejme nebude ponáhľať so znižovaním úrokových sadzieb. „Pre Nemecko sú vysoké úrokové sadzby obzvlášť bolestivé, pretože vývoj jeho hospodárstva je obzvlášť slabý," uviedol šéf Ifo. „ECB však robí menovú politiku pre celú eurozónu," dodal.

Niektoré médiá v posledných mesiacoch o Nemecku pre nepriaznivý vývoj ekonomiky hovorili ako o chorom mužovi Európe. Päť popredných nemeckých hospodárskych inštitútov vrátane Ifo minulý týždeň vo svojom spoločnom výhľade predpovedalo, že hrubý domáci produkt Nemecka tento rok klesne o 0,6 percenta. Na jar pritom inštitúty očakávali, že nemecká ekonomika tento rok vykáže rast, ktorý vtedy odhadovali na 0,3 percenta.