Berlín vyhlásil, že Spojené štáty musia dodržať dohodu o nižších clách na autá z Európy ešte pred finalizáciou širšej obchodnej dohody s Európskou úniou. Predstavujú značnú záťaž pre exportne orientovanú ekonomiku a musia sa podľa dohody rýchlo znížiť. Nemecko bude podľa neho naďalej plne podporovať Európsku komisiu v rokovaniach.
Európska únia a Spojené štáty uzavreli koncom júla rámcovú dohodu o clách, ktorej detaily ešte nie sú uzavreté. Základné clo na dovoz z EÚ má byť 15 percent.
Pre automobilový priemysel platia kombinované sadzby vo výške 27,5 percenta, ktoré by sa mali znížiť na 15 percent. Európska komisia zároveň čaká na výkonné nariadenia Bieleho domu k dohodnutým výnimkám z ciel.