Od februára 2022 poskytlo Nemecko na podporu Ukrajiny, čeliacej ruskej agresii, 50,5 miliardy eur. Približne 25 miliárd eur vynaložil Berlín na prijatie a ubytovanie ukrajinských utečencov, 17 miliárd eur na dodávky zbraní a výcvik vojakov, 6,7 miliardy eur na civilnú pomoc a 1,9 miliardy eur na priamu rozpočtovú podporu.
Podľa finančných plánov vlády by sa mala vojenská pomoc Kyjevu do roku 2027 udržať na úrovni vyše osem miliárd eur ročne, pričom vzhľadom na pokračujúcu vojnu zostávajú potreby Ukrajiny vysoké. Minister financií Serhij Marčenko nedávno odhadol, že krajina bude na budúci rok potrebovať zo zahraničia takmer 38,5 miliardy eur na stabilizáciu rozpočtu.
V porovnaní s predvojnovým rokom 2021 sa rozpočtové potreby Kyjeva strojnásobili. Viac ako 40 percent z nich pokrývajú zahraničné úvery a pomoc. Podľa ukrajinských údajov od začiatku konfliktu prišlo do štátneho rozpočtu spoza hraníc viac ako 118 miliárd.