Národná akadémia vied Leopoldina v Nemecku a Spoločnosť Maxa Plancka predstavili online databázu, ktorá dokumentuje obete nútených lekárskych experimentov z čias nacizmu. Zahŕňa približne 16-tisíc potvrdených profilov obetí, ktoré boli počas nacistickej éry podrobené lekárskym pokusom. Obsahuje aj viac než 13 000 neoverených záznamov a profily z koncentračných táborov.
Projekt zdôrazňuje individuálne príbehy, aby čísla zo štatistík dostali osobný rozmer. Verejne prístupné sú mená a základné životopisné údaje. Podrobnejšie informácie, ako lekárske záznamy či história prenasledovania, možno získať na základe žiadosti. Príbuzní obetí majú možnosť požiadať o kompletné súbory svojich rodinných príslušníkov.
Databáza vychádza z výskumu Oxford Brookes University a zistení projektu Spoločnosti Maxa Plancka o neurovede v období nacizmu.