V rámci presídľovacieho programu Európskej únie prijalo Nemecko v tomto roku 942 utečencov zo Sýrie, Sudánu, Južného Sudánu, Konga, Eritrey a z ďalších krajín. Po zmene vlády 7. mája však už nepribudli žiadne nové príchody.
Koaličná dohoda CDU, CSU a SPD požaduje, aby sa humanitárne prijímacie programy čo najviac ukončili a nespúšťali nové. Ministerstvo vnútra preto oznámilo, že skúma uplatnenie tohto záväzku na rôzne programy, vrátane presídľovania. Do konečného rozhodnutia zostávajú konania pozastavené.
Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) v rámci programu vyberá zraniteľné osoby. Nemecké orgány následne organizujú pohovory a bezpečnostné kontroly. Utečenci tak po príchode do Nemecka nemusia podávať žiadosť o azyl.
Nemecko prisľúbilo UNHCR a Európskej komisii spolu 13 100 miest na roky 2024 a 2025. Zahŕňajú aj humanitárne prijatie sýrskych utečencov z Turecka podľa dohody EÚ s Ankarou z roku 2016.