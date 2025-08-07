Počet neobsadených pracovných miest v oblasti informačných technológií sa v Nemecku znížil. V súčasnosti chýba v ekonomike približne 109-tisíc IT špecialistov, zatiaľ čo pred dvoma rokmi išlo o 149-tisíc, oznámilo združenie digitálneho priemyslu Bitkom.
Združenie oslovilo 855 spoločností s najmenej tromi zamestnancami, z ktorých sa 85 percent naďalej sťažovalo na nedostatok IT odborníkov, zatiaľ čo iba štyri percentá evidovali ich nadbytok a desať percent považovalo ponuku za dostatočnú. Hospodársky pokles a geopolitická neistota viedli firmy k opatrnosti pri prijímaní nových zamestnancov alebo dokonca škrtaniu IT pozícií, uviedol prezident Bitkomu Ralf Wintergerst.
„Pokračuje aj digitalizácia spoločností, správnych orgánov a úradov, takže treba skôr viac ako menej IT odborníkov,“ dodal.
Výzvou pre odvetvie je takisto demografický vývoj. Mnohí IT špecialisti z generácie takzvaných „baby boomers“ odchádzajú do dôchodku, zatiaľ čo mladých ľudí prichádza menej. Chýbajúcich pracovníkov by podľa ôsmich percent firiem mohla nahradiť umelá inteligencia.
Približne jedna z piatich spoločností očakáva, že v dôsledku AI klesne počet pracovných miest, zatiaľ čo 16 percent predpokladá, že technológia bude mať na zamestnanosť pozitívny vplyv.