Nemecko a Spojené kráľovstvo pokročili s plánmi na priame železničné spojenie. Nemecký minister dopravy Patrick Schnieder a jeho britská kolegyňa Heidi Alexanderová podpísali v Hamburgu deklaráciu o zriadení pracovnej skupiny na vyriešenie zostávajúcich otázok.
„Zaviazali sme sa, že zabezpečíme, aby mohli v nasledujúcich rokoch premávať prvé vlaky priamo z Nemecka do Spojeného kráľovstva pod Lamanšským prielivom,“ povedal minister Schneider. Najskôr je však potrebné objasniť otázky, ktoré sa týkajú hraničných a bezpečnostných kontrol. A tiež otázky spojené s prevádzkovateľmi infraštruktúry a železničnými spoločnosťami, uviedol. „Priame spojenie by cestovanie výrazne uľahčilo a výrazne by zvýšilo atraktivitu cestovania vlakom,“ dodal Schneider.
Alexanderová označila deklaráciu za prelomovú, keďže má potenciál vytvoriť pohodlnú alternatívu k lietaniu. Dodala, že pracovná skupina by mala zblížiť obe krajiny a otvoriť nové príležitosti pre cestovný ruch, hospodárstvo a kultúrnu výmenu.