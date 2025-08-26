Nemecký kancelár a belgický premiér, Friedrich Merz a Bart De Wever, odmietli skonfiškovanie zmrazených ruských aktív. Podporujú využívanie iba úrokov, ktoré už financujú nákup zbraní pre Ukrajinu.
V Európskej únii je zmrazených 210 miliárd eur ruskej centrálnej banky. Návrhy na úplné skonfiškovanie aktív zostávajú kontroverzné. Mohlo odradiť iné štáty od investícií v EÚ a spôsobiť napätie na kapitálových trhoch, varoval Merz. Belgický premiér dodal, že krok by bol právne zložitý.
De Wever prirovnal výnosy zo zmrazených aktív k „husi, ktorá znáša zlaté vajcia“. Podľa neho by sa mala otázka ich prípadného zabavenia otvoriť až po mierovej dohode medzi Ruskom a Ukrajinou.