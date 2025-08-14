Počet stálych zamestnancov v nemeckom strojárstve zostáva nad hranicou milióna, no trend ich úbytku pokračuje.

K 30. júnu pracovalo v nemeckých strojárskych podnikoch s viac ako 50 zamestnancami 1,01 milióna ľudí, uviedol Zväz nemeckých výrobcov strojov a zariadení. To je o 2 percentá menej ako pred rokom a najmenej od konca roka 2021.

Podiel firiem plánujúcich nábor vzrástol v 2. štvrťroku na 20 zo 17 percent, čo je ale nedostatočné na trvalé oživenie. Odvetvie, vrátane menších podnikov, ku koncu vlaňajška zamestnávalo viac ako 1,2 milióna ľudí.

