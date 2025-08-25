Ak sa v rámci plánovanej dobrovoľnej vojenskej služby v Nemecku nepodarí nájsť dostatok nových vojakov, podľa konzervatívcov z Únie CDU/CSU by mal Berlín automaticky zaviesť brannú povinnosť, uviedol predseda obranného výboru Spolkového snemu Thomas Röwekamp.
Poslanec sa vyjadril k návrhu zákona o vojenskej službe, ktorý chce minister obrany Boris Pistorius predložiť spolkovej vláde. Podľa Röwekampa musí legislatíva záväzne stanoviť, o koľko vojakov sa má armáda každý rok rozrásť. „Už teraz automatický potrebujeme prechod k povinným odvodom,“ doplnil politik CDU.
Bundeswehru chýba viac ako 80-tisíc profesionálnych vojakov a 140-tisíc záložníkov na to, aby sa Nemecko mohlo brániť a splnilo záväzky voči NATO.
Plánovaný zákon by mal vstúpiť do platnosti začiatkom roka 2026. Minister presadzuje dobrovoľnosť a finančnú motiváciu, viackrát ale zdôraznil, že program bude môcť byť dobrovoľný iba vtedy, ak pokryje personálne potreby armády.
Nemecko pozastavilo vojenské odvody v roku 2011, zostávajú ale zakotvené v základnom zákone, de facto ústave, a môžu byť obnovené jednoduchou väčšinou v parlamente.