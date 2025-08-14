Tržby nemeckého priemyselného konglomerátu Thyssenkrupp v treťom kvartáli finančného roka 2024/2025 klesli a strata sa prehĺbila.
Tržby sa za tri mesiace do konca júna v porovnaní s vlaňajškom znížili o deväť percent na 8,15 miliardy eur.
Čistá strata stúpla na 278 miliónov eur z vlaňajších 54 miliónov eur a zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) klesol na 219 miliónov eur z 257 miliónov eur.
Výsledky v treťom štvrťroku ovplyvnili odpisy v problémovej oceliarskej divízii aj náklady na reštrukturalizáciu automobilovej divízie. Sektor vyrábajúci ponorky a vojnové lode ale vykázal nárast tržieb aj objednávok vďaka investíciám v obrannom sektore.
Spoločnosť zároveň zhoršila celoročnú prognózu a do konca septembra očakáva pokles tržieb o päť až sedem percent v porovnaní s predchádzajúcou prognózou nulového rastu až trojpercentného poklesu.