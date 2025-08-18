Počet nových povolení na výstavbu domov a bytov v Nemecku v prvom polroku medziročne stúpol, tempo ale nebolo vysoké. Navyše, za v rovnakom období vlaňajška vydali najmenej stavebných povolení za 14 rokov.
Úrady za prvých šesť mesiacov tohto roka vydali 110-tisíc stavebných povolení, o 2,9 percenta viac ako vlani.
K miernemu rastu tento rok prispeli iba povolenia na výstavbu klasických rodinných domov (+14,1 percenta). Počet povolení na výstavbu dvojrodinných domov klesol o 8,3 percenta a na výstavbu bytov stagnoval.