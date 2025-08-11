Nemecké letecké odvetvie čelí kríze. Počet cestujúcich v prvom polroku síce vzrástol o 2,8 percenta na 99,4 milióna, čo je ale naďalej o takmer 16 percent menej ako v rovnakom období roka 2019, ktorý predchádzal pandémii.
Nemecko v európskom porovnaní zaostáva, upozornil prezident Zväzu nemeckého leteckého priemyslu (BDL) Jens Bischof, ktorý za hlavnú príčinu stagnácie označil vysoké dane a poplatky. „Následky vidieť na takmer každom letisku v Nemecku. Aerolínie sťahujú lietadlá a nasadzujú ich v iných európskych krajinách,“ vysvetlil.
Nízkonákladové spoločnosti, ako Ryanair a Easyjet, podľa údajov BDL od roku 2019 presunuli do zahraničia takmer každé tretie lietadlo, čo znamená, že počet ich strojov v Nemecku klesol z približne 190 na súčasných 130. V záujme obnovenia konkurencieschopnosti by museli štátom vyvolané náklady, zaťažujúce bežný vnútroeurópsky let, klesnúť z 35 eur na pasažiera o polovicu, upresnil Bischof.