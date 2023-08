Nemecké spoločnosti vidia v prechode na energetiku viac rizík ako príležitostí pre svoju konkurencieschopnosť. Polovica z viac ako 3 500 spoločností oslovených v prieskume DIHK uviedla, že prechod na obnoviteľné zdroje energie a odklon od ruského plynu bude mať veľmi negatívny alebo negatívny vplyv na ich podnikanie. Trinásť percent opýtaných vnímalo dôsledky energetického prechodu ako veľmi pozitívne alebo pozitívne.

Spoločnosť DIHK od roku 2012 zaznamenáva, ako spoločnosti vnímajú prechod na nové zdroje energie, na barometri so stupnicou od mínus 100 do plus 100 bodov. V súčasnosti je barometer na úrovni mínus 27 bodov, čo je najhorší výsledok od začiatku prieskumu.

„Dôvera nemeckých spoločností v energetickú politiku klesla na najnižší bod,“ povedal zástupca generálneho riaditeľa DIHK Achim Dercks. „Obavy o vlastnú konkurencieschopnosť neboli nikdy väčšie,“ dodal.

V energeticky náročných odvetviach tri zo štyroch spoločností v prieskume uviedli, že prechod na energetiku ich ovplyvňuje negatívne alebo veľmi negatívne. „Vzhľadom na veľký význam priemyslu pre Nemecko... sú tieto čísla alarmujúce,“ povedal Dercks. Podľa neho sa mnohé nemecké spoločnosti veľmi obávajú nedostatku dodávok energie, a to aj v strednodobom a dlhodobom horizonte. „Ide o celkovo znepokojujúci vývoj, ktorý by sme mali všetci brať veľmi vážne,“ dodal.

Hoci väčšina spoločností chce napriek problémom zostať v Nemecku, percento spoločností, ktoré uvažujú o odchode z krajiny, rastie. Takmer tretina priemyselných podnikov plánuje presunúť výrobu do zahraničia alebo znížiť výrobu v Nemecku, čo je dvojnásobok oproti minulému roku.