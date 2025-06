Dolná komora nemeckého parlamentu Bundestag schválila balík daňových úľav pre firmy v hodnote 46 miliárd eur, ktorý jej vláda predložila začiatkom mesiaca. Cieľom je podporiť oživenie rastu najväčšej európskej ekonomiky po dvoch rokoch poklesu.

Investičný stimul bude platiť do roku 2029. To však zníži daňové príjmy, čo vyvolalo odpor zo strany spolkových vlád. Legislatíva zahŕňa tzv. superodpisy investícií vo výške 30 percent a v prípade nákupov elektromobilov až do výšky 75 percent.

Sľubuje tiež zníženie sadzby dane z príjmov právnických osôb o jeden percentuálny bod každý rok počas piatich rokov od roku 2028, čím do roku 2032 klesne na 10 percent.

Balík musí ešte schváliť horná komora Bundesrat, ktorá o ňom má hlasovať 11. júla. Vláda v snahe získať podporu spolkových krajín, ktorá je v hornej komore parlamentu kľúčová, sa zaviazala, že im pokryje veľkú časť strát daňových príjmov.