Poprední nemeckí výrobcovia automobilov minulý rok zaostali za veľkou časťou globálnej konkurencie a zápasili so slabým predajom a s klesajúcou ziskovosťou. Vyplýva to z analýzy audítorskej a poradenskej spoločnosti EY. TASR o tom informuje na základe správy DPA.

Volkswagen síce vykázal v roku 2024 mierny nárast predaja, ale BMW a Mercedes-Benz zaznamenali pokles, čo viedlo k celkovému poklesu tržieb trojice nemeckých automobiliek o 2,8 percenta.

Naproti tomu celkové tržby 16 najväčších svetových výrobcov áut, ktorých analyzovala EY, vzrástli o 1,6 percenta a prekonali hranicu 2 bilióny eur.

Hoci sa nemeckí výrobcovia stále podieľali takmer 30 percentami na týchto celkových tržbách (vygenerovali tržby 613 miliárd eur), ich podiel na trhu v porovnaní s predchádzajúcim rokom klesol. Spomedzi veľkých svetových hráčov dopadol v oblasti tržieb horšie len Stellantis, pričom materská spoločnosť automobilky Opel zaznamenala ich pokles o 17 percent.

Nemecké automobilky sa trápili aj s prevádzkovým ziskom, pričom výrazne zaostali za japonskými a americkými výrobcami, ktorí dosiahli lepšie výsledky.

Analytik EY Constantin Gall pripísal ťažkosti nemeckých automobiliek slabému odbytu a nákladným investíciám do elektrickej mobility, ktoré zatiaľ nepriniesli očakávané výnosy.

„Dopyt nie je ani zďaleka taký silný, ako sme dúfali,“ povedal Gall a poukázal na ďalšie ťažkosti, ako boli problémy so softvérom, výdavky na reštrukturalizáciu a stiahnutie vozidiel z trhu.

V roku 2023 boli prémiové značky stále schopné účtovať si vysoké ceny, vysvetlil Gall. To sa však zmenilo, pretože ekonomická neistota a globálne konflikty výrazne oslabili dopyt, čo prinútilo konkurenciu vrátiť sa späť k cenotvorbe.

Nemecké automobilky znepokojuje aj čoraz väčšia konkurencia ázijských výrobcov, ktorí ponúkajú inovatívne a zároveň lacné vozidlá.

Automobilový priemysel čelí oslabeniu ekonomiky a pomalému dopytu, najmä po elektrických vozidlách. Viacerí výrobcovia a dodávatelia už ohlásili opatrenia na znižovanie nákladov vrátane redukcie pracovných miest.

K tlaku na automobilky sa pridáva aj eskalujúci obchodný spor so Spojenými štátmi, ktorý by mohol ešte viac narušiť trh. Americký prezident Donald Trump tento týždeň splnil svoje hrozby a oznámil zavedenie cla vo výške 25 percent na dovoz všetkých áut do USA od začiatku apríla. Pre nemecké automobilky to prichádza v mimoriadne ťažkom období, keďže podľa najnovších údajov nemeckého spolkového štatistického úradu zostávajú USA ich najväčším exportným trhom.