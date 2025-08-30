Od roku 2017 museli strany zastúpené v dolnej komore nemeckého parlamentu, Bundestagu, zaplatiť pokuty vo výške približne 1,8 milióna eur za porušenie zákona o politických stranách. Viac ako polovica tejto sumy pripadá na krajne pravicovú stranu Alternatíva pre Nemecko (AfD). Vyplýva to z údajov administratívy Bundestagu, ktoré v sobotu zverejnili noviny Welt am Sonntag a agentúra DPA.
Spomínané pokuty boli udelené okrem iného za prijímanie nelegálnych darov, uvádzanie nepravdivých informácií vo výročných finančných správach alebo neoprávnené použitie finančných prostriedkov pridelených poslaneckým klubom.
AfD musela zaplatiť pokuty vo výške približne 1,1 milióna eur. Táto suma zahŕňa aj nelegálne dary od švajčiarskej spoločnosti Goal AG na volebnú reklamu v krajinských voľbách v Bádensku-Württembersku v roku 2016 a v Severnom Porýní-Vestfálsku v roku 2017, ako aj dar zo Švajčiarska vo výške takmer 400 000 eur.
Právoplatná zatiaľ nie je pokuta vyše 108 000 eur, voči ktorej AfD podala odvolanie Spolkový správny súd.
V porovnaní s AfD muselo šesť ďalších strán zastúpených v Bundestagu zaplatiť výrazne nižšie pokuty. V prípade Kresťanskodemokratickej únie (CDU) to bolo 200 000 eur, sociálni demokrati (SPD) zaplatili 140 000 eur, Zelení 134 000 eur, Ľavica 92 000 eur, Kresťanskosociálna únia (CSU) 79 300 eur a Slobodná demokratická strana (FDP) niečo vyše 2 300 eur.
Pokladník AfD Carsten Hütter pre Welt am Sonntag uviedol, že jeho strana je v parlamente krátko a najmä v prvých rokoch jej chýbali skúsenosti so zaobchádzaním s darmi, ktoré iné subjekty získavali desaťročia. V súčasnosti je každý dar dôkladne preskúmaný, dodal.