Nemecká letecká skupina Lufthansa sa usiluje o väčšiu kontrolu nad svojimi európskymi dcérskymi spoločnosťami, sľubujúc si od kroku zvýšenie efektivity.

Aerolinky, ako napríklad Austrian Airlines alebo Swiss International, odovzdajú materskej spoločnosti od začiatku budúceho roka kontrolu nad dodávkami, plánovaním siete a predajom, pričom na starosti budú mať iba odbavovanie cestujúcich na palube.

Čistý zisk skupiny Lufthansa sa v druhom štvrťroku viac ako zdvojnásobil na jednu miliardu eur, tržby stúpli o tri percentá na 10,3 miliardy eur a počet prepravených cestujúcich sa zvýšil na 37 miliónov.

AZ15 archív Frankfurt nad Mohanom - Na archívnej snímke z 8. júla 2013 logo nemeckej leteckej spoločnosti Lufthansa na ich lietadle počas letu z Franfurtu nad Mohanom do Pekingu . Nemecká letecká spoločnosť Lufthansa prehodnocuje svoje spojenie z Frankfurtu nad Mohanom do čínskeho hlavného mesta Peking. Dôvodom je silná konkurencia, uviedol v piatok 20. septembra 2024 hovorca spoločnosti. FOTO TASR/DPA ARCHIV - 08.06.2013, Hessen, Frankfurt/Main: Das Logo der Deutschen Lufthansa ist auf einem
