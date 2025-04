Medzi nemeckými politikmi rastie znepokojenie. USA sa desaťročia radili k najspoľahlivejším partnerom, čo sa týka úschovy bohatstva, no to už neplatí. Nemecko má druhé najväčšie zlaté rezervy na svete, pričom 37 percent z nich – približne 1 236 ton v hodnote 113 miliárd eur – je uložených v trezoroch Federálneho rezervného systému v New Yorku. Tieto zásoby predstavujú finančnú poistku, ktorá by v prípade potreby mohla byť rýchlo premenená na americké doláre alebo inú stabilnú menu.

Až donedávna by bolo absurdné spochybňovať ich bezpečnosť, uvádza Politico. Odchádzajúci poslanec Kresťanskodemokratickej únie (CDU) Marco Wanderwitz patrí medzi tých, ktorí vyjadrujú obavy. Už v roku 2012 sa neúspešne pokúsil presadiť kontrolu zlatých rezerv. Chcel, aby centrálna banka Bundesbank preukázala aktívnejší dohľad nad ich správou alebo, aby zlato vrátila do Nemecka. „Samozrejme, táto otázka sa teraz opäť vynára,“ citoval ho nemecký denník Bild.

Podobný názor zastáva aj poslanec Európskeho parlamentu za CDU Markus Ferber, ktorý vyzval na podrobnejšiu kontrolu zlatých rezerv v USA. „Oficiálni zástupcovia Bundesbanky musia osobne prepočítať zlaté prúty a zdokumentovať výsledky,“ uviedol.

Ešte donedávna boli obavy o bezpečnosť zlata uloženého v centrálnych bankách považované za výstrelky konšpiračných teoretikov. Paradoxne, práve miliardár Elon Musk – jeden z najvplyvnejších ľudí v Trumpovej administratíve – teraz sám vyzýva na audit amerických zlatých rezerv.

Pre Deutsche Bundesbank, ktorá je zodpovedná za správu nemeckého zlata, platí jednoduché pravidlo: o zlate sa nehovorí, a už vôbec sa nespochybňuje spoľahlivosť partnerov. „Máme dôveryhodného a spoľahlivého partnera v newyorskej Federálnej rezervnej banke,“ povedal prezident Bundesbanky Joachim Nagel na tlačovej konferencii vo februári.