České dráhy trápi nedostatok vozňov. Riaditeľ spoločnosti Michal Krapinec verí, že sa situácia zmení v druhej polovici tohto roku. Hlavnými dôvodmi nedostatku vozňov sú podľa neho nedodržiavanie termínov opráv u externých dodávateľov, oneskorené dodávky nových vozňov alebo nedostatok zamestnancov údržby.

Nedostatok vozňov

„Veríme, že od druhej polovice tohto roku by sa mali opravné doby vrátiť tam, na čo sme boli zvyknutí,“ povedal Krapinec. Podľa neho je problém celoeurópsky, vozňov je nedostatok a doby opráv sa predlžujú neúmerným spôsobom. „Keď sa pozrieme napríklad na západ od ČR, tak nie je výnimočné, že dopravca celú linku zruší alebo neobslúži. My robíme maximum pre to, aby sme všetky linky obslúžili, aj keď napríklad v zníženej kvalite oproti nejakému očakávaniu,“ dodal.

Riešenie sa podľa riaditeľa ČD pre veľkosť problému nehľadá ľahko. Jedna z možných ciest je zapožičanie vozňov. „To sa nám podarilo zo zahraničia. Nie je ich veľa, ale aj tak to pomôže,“ povedal Krapinec. Ide podľa neho napríklad o prenájom Vectronov (typ rušňa) či nasadenie vozidiel slovenského národného dopravcu ZSSK. Krapinec dodal, že ČD majú signály, že druhá polovica roka by mala byť tým bodom, kedy sa situácia zlepší. „Súvisí to s ukrajinskou krízou. Napríklad opravovne vozňov alebo dodávatelia mali sídlo na východ od ČR,“ povedal.

České dráhy majú teraz vo výrobe viac ako 200 vlakových jednotiek. Je to napríklad 110 jednotiek RegioPanter, 76 jednotiek RegioFox alebo 20 jednotiek ComfortJet. Hodnota týchto investícií siaha k 35 miliardám korún (1,5 miliardy eur). Spoločnosť v ďalších rokoch ešte posilní vozový stav, v tendroch teraz zháňa ďalších viac ako 200 vlakových jednotiek s odhadovanou cenou 86 miliárd korún (3,6 miliardy eur).

Chýbajúci zamestnanci

Vplyv na situáciu má podľa dopravcu aj nedostatok zamestnancov údržby. „Mechanici, elektromechanici, zámočníci. Tieto profesie nám chýbajú. Napríklad v oblastnom centre údržby ČD chýba 37 mechanikov. Teraz ich je asi 350, takže to nie je také zlé, ale tých desať percent tu chýba,“ povedala námestníčka generálneho riaditeľa ČD pre ľudské zdroje Blanka Havelková. Situáciu sa spoločnosť snaží zmeniť kampaňami na stredných školách a náborovými aktivitami. Uvažujú aj o nových benefitných programoch a náborových príspevkoch.