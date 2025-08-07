Podľa Asociácie stávkových spoločností Slovenska (ASSS) je tretina všetkých stávok slovenských hráčov realizovaná mimo regulovaného trhu. Navrhuje zahrnúť tému eliminácie čierneho trhu do pripravovaného konsolidačného balíka a legislatívnych zmien v oblasti digitálnych služieb. Presadzuje koordinovaný prístup k blokovaniu nelegálnych domén, zvýšenie transparentnosti platobných transakcií a silnejšiu angažovanosť bankového sektora pri identifikácii a zastavení nelegálnych platieb.
ASSS odhaduje výšku prestávkovaných súm mimo regulovaného prostredia na viac ako 300 miliónov eur ročne, pričom ak sa započítajú aj tí, ktorí sami nevedia určiť nelegálnosť prevádzkovateľa, suma sa približuje až k 600 miliónom eur. Zo sumy nie sú odvádzané žiadne dane ani príspevky do verejného rozpočtu. Pri súčasnej výške zdanenia online hazardu môže štátny rozpočet prichádzať o 80 až 160 miliónov eur ročne.
ASSS v rámci monitoringu čierneho trhu zaznamenala zahraničné online stránky a aplikácie, ktoré cielene kopírujú dizajn, identitu legálnych prevádzkovateľov, zneužívajú dôveru verejnosti a navodzujú pocit bezpečia. Na elimináciu dohľadu používajú kryptomeny, anonymizačné siete a decentralizované servery.
„Slovensko nesmie byť digitálnym útočiskom pre zahraničných operátorov, ktorí tu neplatia dane ani nechránia spotrebiteľa. Nelegálny hazard predstavuje závažné, komplexné a systémové riziko,“ uviedol výkonný riaditeľ ASSS Peter Papanek. Čierny trh možno efektívne riešiť len spoluprácou všetkých zainteresovaných strán, vrátane štátu, technologických platforiem a bankového sektora.
Podľa prieskumu o online hazarde Inštitútu pre reguláciu hazardných hier a Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied viac ako štvrť milióna Slovákov nad 18 rokov hralo za posledný rok na nelegálnych webových stránkach. Ďalších 300-tisíc dospelých nevedelo posúdiť, či hrali na platforme so slovenskou licenciou. Hráči prehrali u nelegálnych prevádzkovateľov mesačne priemerne 85 eur na osobu.