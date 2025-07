Južnú Európu zasiahla vlna horúčav, ktorá posúva teplotné rekordy. V španielskej provincii Huelva bolo nameraných 46 stupňov Celzia, čo predstavuje nový júnový rekord. Vysoké teploty sužujú aj Taliansko, Grécko, Portugalsko a krajiny západného Balkánu, pričom mnohé oblasti zápasia s lesnými požiarmi a civilnými obeťami.

Odborníčka Svetovej zdravotníckej organizácie Marisol Yglesias Gonzalezová varovala pred desaťtisícami „zbytočných úmrtí“ v dôsledku extrémnych horúčav, ktorým sa dá predísť. Podľa nej už nejde o to, či vlna horúčav príde, ale koľko ich Európa tento rok zažije a ako dlho potrvajú.

Pierre Masselot z London School of Hygiene and Tropical Medicine uviedol pre Politico, že aktuálna vlna horúčav by mohla medzi 30. júnom a 3. júlom spôsobiť viac než 4 500 nadmerných úmrtí. Najvyššia miera úmrtnosti sa očakáva v Taliansku, Chorvátsku, Slovinsku a Luxembursku.

Ročne si teplo vyžiada viac než 175-tisíc životov v regióne WHO pre Európu, ktorý zahŕňa územie od Islandu po Rusko. Rozsiahla štúdia publikovaná v januári varovala, že úmrtia spojené s horúčavami sa prudko zvýšia, ak sa neprijmú významné opatrenia na prispôsobenie sa zmene klímy.

WHO upozorňuje, že klimatická zmena spôsobená spaľovaním fosílnych palív vedie k častejším, intenzívnejším a nebezpečnejším horúčavám, čo bude mať za následok závažnejšie zdravotné následky vrátane úmrtí.

Odborníci odporúčajú obyvateľom dodržiavať zásady prevencie ako hydratácia, vyhýbanie sa priamemu slnku počas poludňajších hodín a udržiavanie chladných interiérov. Osobitná pozornosť sa má venovať rizikovým skupinám seniorov, detí, tehotných žien, ľudí s chronickými ochoreniami, osôb pracujúcich vonku a tých, ktorí užívajú lieky ako antidepresíva alebo lieky na krvný tlak, ktoré môžu ovplyvniť schopnosť organizmu regulovať teplotu.