Rekordne nízka dostupnosť bývania v USA sťažuje život kupcom domov aj ich prenajímateľom. Jasným príkladom je mesto Milwaukee v štáte Wisconsin, kde zaznamenali jeden z najväčších nárastov hypotekárneho zaťaženia za posledný rok, ukazujú údaje realitnej spoločnosti Zillow.



Úrokové sadzby amerických hypoték dosiahli v auguste najvyššiu úroveň od roku 2000, čo sa premietlo do zníženého záujmu Američanov o kúpu domov. K tomu sa pridáva aj nedostatok nehnuteľností, ktorý prispel k zvýšeniu predajných cien a nájomného na rekordne vysoké úrovne.



Bloomberg píše, že problém s nedostupnosťou bývania sa bude skloňovať aj v kampani pred americkými prezidentskými voľbami. To by mohlo formovať názory voličov na ich vlastnú prosperitu a širšiu ekonomiku Spojených štátov a ohrozovať pozíciu prezidenta Joea Bidena – najmä u mladých voličov, ktorí sú extrémne postihnutí klesajúcou dostupnosťou bývania. J. Biden si nemôže dovoliť akýkoľvek neúspech v štáte, kde v roku 2020 vyhral len o 20 682 hlasov. Ďalším takým je Philadelphia, ktorá patrí medzi mestá s najväčším nárastom hypotekárneho zaťaženia v minulom roku.

„Prispieva to k všeobecnému pocitu, že americký sen je mimo dosahu a že ak Demokratická strana sľubuje strednej triede americký sen a ten zlyhá, potom si myslím, že títo voliči budú skôr počúvať Republikánsku stranu,“ povedala profesorka politických vied Brownovej univerzity Wendy Schillerová.



Prezident združenia realitných maklérov Greater Milwaukee Association of Realtors Mike Ruzicka povedal, že väčšina nových bytov na trhu v Milwaukee sú luxusné byty, ktoré sú pre strednú triedu nedostupné, pričom výstavba rodinných domov po veľkej recesii v rokoch 2007 až 2009 prudko klesla. „Byť kupcom je veľmi ťažké,“ hovorí Beth Jaworskiová, ktorá je v oblasti Milwaukee realitnou maklérkou už 31 rokov. „Nemyslím si, že by to niekedy bolo až takéto.“

Silná volebná účasť

Mileniáli a generácia Z vo veku do 45 rokov, ktorí tvoria čoraz väčší podiel voličov v USA, sú neúmerne ovplyvnení dostupnosťou bývania. Predvolebné prieskumy ukazujú, že v roku 2020 hlasovali prevažne za J. Bidena a nie bývalého prezidenta Donalda Trumpa.

Z prieskumu inštitútu Pew Research Center uskutočnený od 27. marca do 2. apríla vyplýva, že 66 percent dospelých v USA vo veku 18 až 29 rokov si nie je príliš istých alebo vôbec nie je presvedčených, že J. Biden dokáže robiť dobré rozhodnutia v oblasti hospodárskej politiky. Rovnako sa vyjadrilo 62 percent dospelých vo veku 30 až 49 rokov. Prieskum Generation Z uskutočnený spoločnosťou SocialSphere zistil, že neschopnosť kúpiť si dom je u nej druhým najväčším zdrojom nešťastia.



J. Biden bude potrebovať silnú volebnú účasť týchto mladších ročníkov, aby svoje víťazstvo nielen vo Wisconsine, ale aj inde zopakoval, uvádza Bloomberg. Úradujúci prezident deklaruje úsilie o zníženie nákladov na bývanie, zvýšenie dostupnej ponuky a ochranu nájomníkov. Navrhol „Akčný plán pre ponuku bývania“ s legislatívnymi a administratívnymi opatreniami, ktoré majú do piatich rokov pomôcť vyriešiť výpadok bývania v USA. Otázkou je, či už nie je neskoro.



Predsedníčka Demokratickej strany okresu Milwaukee Chris Sinickiová je znepokojená tým, ako môžu správy o dostupnosti bývania ovplyvniť volebnú účasť. Obáva sa najmä toho, že by mohli odradiť najmä Afroameričanov a mladých ľudí od hlasovania v počte, ktorý demokrati potrebujú na získanie tohto štátu. „Je to niečo, čomu ako demokrati musíme prísť na koreň, aby sme vedeli, ako tomu budeme čeliť,“ povedala Ch. Sinickiová. „Musíme presvedčiť každého jedného voliča v Milwaukee,“ dodala.