Holding Berkshire Hathaway legendárneho investora Warrena Buffetta predstavila investíciu 814 miliónov dolárov do troch amerických stavebných firiem. Podľa Financial Times je to stávka na sektor, ktorý aktuálne ťaží z nedostatku ponuky (rodinných) domov. Spoločnosť oznámila, že na konci druhého štvrťroka kúpila šesť miliónov akcií stavebnej firmy DR Horton v hodnote približne 726 miliónov dolárov, ako aj 152 572 akcií Lennaru a 11 112 akcií NVR.

Po náročnom roku 2022, počas ktorého vyššie úrokové sadzby obmedzili dopyt, akcie staviteľov domov a spoločností, ktoré poskytujú služby tomuto odvetviu, tento rok vzrástli. Zatiaľ čo vyššie úrokové sadzby hypoték ochladili tempo predaja existujúcich domov, predaj tých nových zostal v dôsledku obmedzenej ponuky prekvapivo silný. Berkshire už má v oblasti bývania priveľa expozícií.

Medzi svoje dcérske spoločnosti počíta výrobcov podláh, farieb, izolácií, striech aj modulárnych domov. Týmto podnikom sa tento rok nedarilo, keď v prvom polroku zaznamenali 12-percentný pokles tržieb. Kúpou akcií DR Horton sa Berkshire stane jedným z desiatich najväčších akcionárov spoločnosti s približne 1,8 percentami akcií.

Zo zverejnených informácií nebolo jasné, či W. Buffett riadil nákupy sám, alebo ich uskutočnil jeden z jeho dvoch investičných námestníkov Todd Combs a Ted Weschler. Analytici, ktorí sledujú Berkshire, si myslia, že „menšie“ nákupy akcií do výšky jednej miliardy dolárov robia T. Combs alebo T. Weschler.

W. Buffett veľkú časť nedávnych príjmov vložil do relatívne vysoko výnosných amerických štátnych pokladničných poukážok. Hotovosť spoločnosti sa tak priblížila k rekordným 147 miliardám dolárov. Berkshire takisto posilnil svoje pozície v bankovej holdingovej spoločnosti Capital One a producentovi ropy Occidental Petroleum.

Investícia do Capital One, jedného z najväčších vydavateľov kreditných kariet Visa a Mastercard v USA, môže signalizovať presvedčenie Berkshire o finančnom zdraví amerických spotrebiteľov, aj keď sa ekonomika spomaľuje. Svoj podiel zvýšil o viac ako 25 percent a na konci štvrťroka vlastnil akcie v hodnote 1,4 miliardy dolárov.

Berkshire zároveň oznámil, že znižuje svoj podiel vo výrobcovi videohier Activision Blizzard, ropnom koncerne Chevron, automobilke General Motors, priemyselnej skupine Celanese a životnej poisťovni Globe Life. Medzitým sa skupina úplne vzdala investícií do zdravotnej skupiny McKesson, poisťovateľa Marsh & McLennan či firmy Vitese Energy.