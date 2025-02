Austrálska ekonomika sa potýka s nedostatkom kvalifikovaných elektrikárov, čo ohrozuje investície do obnoviteľnej energie. Vďaka veľkému dopytu si pritom môžu záujemcovia zarobiť výrazne nadpriemerné mzdy. Pozitívny vzor predstavuje Jordan Dowsett, účastník austrálskeho vydania reality šou Love Island, ktorý sa namiesto kariéry v televízii vydal práve na dráhu elektrikára, všíma si server Financial Times (FT).

Z finančného hľadiska pritom môže byť tento spôsob obživy lukratívnejší. Nedostatok ľudí znamená, že tí, ktorí sú ochotní vydržať dlhé smeny a žiť v odľahlých oblastiach, si môžu podľa FT prísť až na 200 000 austrálskych dolárov (približne 120 000 eur) ročne. To zodpovedá dvojnásobku priemernej mzdy v krajine a prekonáva aj plat radového austrálskeho poslanca.

Podľa Dowsetta má práca výhody aj nevýhody. „Robíte dvanásťhodinové smeny, je tam horúco, muchy a trčíte v mobilnom kontajneri na jednolôžku. Ale máte dobrú stravu a všetko je zabezpečené. Kreditnú kartu môžete nechať doma. Zarobíte si slušné peniaze a máte množstvo voľna,“ povedal pre FT.

Podľa správy austrálskej rady pre čistú energiu, ktorá sa odvoláva na vládne štatistiky, potrebuje Austrália do roku 2030 32-tisíc nových elektrikárov na uspokojenie dopytu. Vysoké finančné ohodnotenie odráža práve tento nedostatok potrebných pracovníkov. To podľa FT môže znamenať problém pre veľké projekty v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, ťažby alebo dátových centier.

Podľa predáka austrálskeho elektrikárskeho odborového zväzu ETU Michaela Wrighta je navyše spomínané číslo podhodnotené. Podľa neho Austrále pre naplnenie ambicióznych plánov v obnoviteľných energiách potrebuje do roku 2030 približne 42 500 elektrikárov a do roku 2050 dokonca 100-tisíc.

Nedostatok zatiaľ podľa Wrighta vykrývajú zahraniční pracovníci, ktorí sú ochotní krátkodobo pracovať v drsných podmienkach. Podľa vládnych štatistík v roku 2024 dostalo dočasné pracovné vízum necelých 400 elektrikárov.

Austrálska vláda investovala do odborného vzdelávania, aby do systému zapojila viac pracovníkov. Podľa odborárov sa však nedarí mladých pracovníkov napätom trhu práce udržať. Dvaja z piatich učňov zanechajú štúdium pred dokončením kvalifikácie, uviedol zväz ETU.

Warren Bain, elektrikár z Melbourne, uviedol, že niektoré veľké spoločnosti považujú učňov za „lacnú pracovnú silu“ a že to mnohých odrádza od toho, aby nastúpili do odboru na plný úväzok. Dowsett dodáva, že nárazová náročná práca môže mladých „pripraviť na celý život“, no že málokomu sa chce takáto obeť podstúpiť. „Dávajú prednosť životnému štýlu práce z kaviarní,“ myslí si.

Dopyt po kvalifikovaných elektrikároch zvyšuje tiež boom dátových centier. Vlani v septembri americká investičná spoločnosť Blackstone oznámila prevzatie skupiny austrálskej skupiny AirTrunk prevádzkujúcej dátové centrá. Hodnota transakcie presahuje 24 miliárd austrálskych dolárov (približne 14,5 mld. eur). Zároveň ide o najväčšiu investíciu Blackstone v regióne Ázie a Tichomoria.