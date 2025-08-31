Národná diaľničná spoločnosť (NDS) ukončila verejné obstarávanie na dodanie komunálnych vozidiel pre zimnú a letnú údržbu ciest. Víťazom súťaže sa stala spoločnosť Kurta spol. s r. o., Banská Bystrica. Hodnota zákazky je 32,48 milióna eur bez DPH (39,95 mil. eur s DPH), pričom do tendra prišla len jedna ponuka.
Predmetom zákazky je dodanie 53 komunálnych vozidiel s pohonom 6x6, a to 33 kusov typu A a 20 kusov typu B s nadstavbami. Súčasťou dodávky je aj 40 prípojných signalizačných zariadení na výstrahu a tlmenie nárazov a 40 zariadení na bezpečné ukladanie spomaľovacích prahov. Technologické zostavy budú úplne nové a v súlade s technickými požiadavkami NDS.
Súčasťou kontraktu je aj plánovaná servisná činnosť počas 60 mesiacov od prevzatia techniky vrátane nepretržitej asistenčnej služby. Vozidlá a zariadenia budú využívané v 11 strediskách Správy a údržby diaľnic a v siedmich strediskách Správy a údržby rýchlostných ciest. Zákazka sa realizuje formou rámcovej dohody s trvaním 36 mesiacov a vzťahuje sa na ňu Dohoda o vládnom obstarávaní. Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ.
Zo získanej zákazky pôjde približne 37 percent na subdodávky v hodnote vyše 12 miliónov eur, ktoré zabezpečí spoločnosť MB Servis, s. r. o. z Moravian nad Váhom. Jediným kritériom pri hodnotení ponúk bola najnižšia cena. Spoločnosť Kurta uspela s ponukou za 32 480 150 eur bez DPH, teda o 2 000 eur nižšou ako predpokladaná hodnota zákazky.