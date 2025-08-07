Americký výrobca batérií Lyten kupuje švédsky Northvolt, ktorý v marci vyhlásil bankrot. Transakcia by mohla byť návratom na scénu pre firmu, ktorá bola považovaná za európsku odpoveď na dominantných ázijských výrobcov batérií pre elektromobily.
Northvolt, podporovaný európskymi investormi a vládnymi iniciatívami, bol jedným zo symbolov ambícií EÚ vybudovať vlastný batériový priemysel. Jeho krach ale snahy výrazne pribrzdil.
Dohoda s Lytenom prináša novú nádej. Kalifornská spoločnosť, špecializujúca sa na vývoj lítiovo-sírnych batérií, sľubuje nižšiu uhlíkovú stopu aj ekologickejšiu výrobu.
Lyten dúfa v rýchle opätovné spustenie prevádzky hlavného závodu Northvoltu v severnom Švédsku a obnovenie dodávok lítiovo-iónových batériových článkov.