Generálny tajomník NATO Mark Rutte po stretnutí s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a európskymi lídrami uviedol, že Spojené štáty sú pripravené podieľať sa na koncepcii záruk. Označil to za prelomový posun a rokovania vo Washingtone preto za úspešné.
Podľa Rutteho sa diskutuje o modeli kolektívnej obrany, aký majú členské štáty NATO. „Nehovoríme o členstve Ukrajiny v NATO, ale o zárukách typu článku päť,“ vyhlásil. Detaily sa majú rozpracovať v najbližších dňoch.
Zdôraznil, že sa nehovorilo o nasadení zahraničných pozemných síl ani o zmenách ukrajinských hraníc, o ktorých musí rokovať Kyjev priamo s Moskvou. Účastníci stretnutia sa však zhodli, že bezpečnostné záruky sú podmienkou akýchkoľvek územných rokovaní.
Zelenskyj vyzval Západ, aby Ukrajine poskytol takéto záruky, ktoré považuje za nevyhnutné na ukončenie vojny. Článok päť zaväzuje členské krajiny aliancie brániť vojensky každý napadnutý štát.