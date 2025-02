Ruské výdavky na obranu, ktoré prezident Vladimir Putin prispôsobil vojnovej ekonomike, prekročili súhrnný obranný rozpočet všetkých európskych krajín. O správe informoval magazín Financial Times.

Podľa Medzinárodného inštitútu pre strategické štúdie (IISS) Rusko v roku 2024 zvýšilo vojenské výdavky o 42 percent na 13,1 bilióna rubľov (približne 462 miliárd dolárov pri zohľadnení parity kúpnej sily). Táto suma je o päť miliárd dolárov vyššia než celkové obranné výdavky Európy vrátane Spojeného kráľovstva.

Aj keď európske štáty postupne navyšujú svoje rozpočty na obranu, ich tempo nestačí na rýchly rast ruských výdavkov. Nemecko, ktoré sa vlani stalo najväčším vojenským investorom v Európe, zvýšilo svoj obranný rozpočet o 23 percent na 86 miliárd dolárov. Po prvýkrát za viac ako tri desaťročia tak predbehlo Spojené kráľovstvo, ktoré vynaložilo 81 miliárd dolárov.

Francúzsko, dlhodobo druhý najväčší vojenský investor v Európe, zvýšilo svoj obranný rozpočet o 4,5 percenta na 64 miliárd dolárov.

Tlak na ďalšie zvyšovanie výdavkov

Americký prezident Donald Trump, ktorý deklaruje zámer rýchlo ukončiť vojnu na Ukrajine, kritizoval vysoké americké výdavky na bezpečnosť Európy a naznačil, že európske krajiny by mali prispievať podstatne viac. Ešte pred voľbami presadzoval, aby európske štáty zvýšili svoje obranné výdavky na päť percent HDP, zatiaľ čo priemerná úroveň v NATO momentálne dosahuje približne 1,7 percenta.

Generálny tajomník NATO Mark Rutte vyzval európske krajiny, aby zvýšili výdavky aspoň na úroveň troch percent HDP. Ak by sa tieto ciele podarilo splniť, európske výdavky na obranu by mohli opäť výrazne prevýšiť tie ruské.

Podľa prognóz IISS sa ruské vojenské výdavky v tomto roku zvýšia o ďalších 13,7 percenta a dosiahnu 15,6 bilióna rubľov. To by zodpovedalo 7,5 percenta ruského HDP a takmer 40 percent federálnych výdavkov krajiny.

„Napriek prebiehajúcemu konfliktu Rusko stále zvláda financovanie vojny. Ak by však Európa zvýšila svoje výdavky na obranu na tri percentá HDP, musela by každoročne investovať o 250 miliárd dolárov viac, čo by mohlo mať značný ekonomický dopad ,“ dodáva IISS.