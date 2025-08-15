V troch hlavných ekonomikách Európy – Nemecku, Francúzsku a Veľkej Británii súčasne vedú krajine pravicové a populistické strany. Ich prevahu nad vládnymi stranami po prvý raz v modernej histórii potvrdili prieskumy verejnej mienky.
Krajne pravicová Alternatíva pre Nemecko (AfD) sa stala najpopulárnejšou stranou v Nemecku. Ak by sa voľby konali teraz, podľa prieskumu inštitútu Forsa by za ňu hlasovalo 26 percent Nemcov, čím by predbehla blok CDU/CSU kancelára Friedricha Merza, ktorý by získal 24 percent.
Ide o významný posun oproti februárovým voľbám, v ktorých AfD dosiahla historické maximum 21 percent a upevnila si pozíciu najsilnejšej opozičnej strany v Spolkovom sneme. Stranu vedie Alice Weidelová, ktorá podľa Politico presadzuje tvrdú protiimigračnú a populistickú politiku. Niektorí predstavitelia mainstreamu dokonca navrhujú, aby bola AfD zakázaná na základe ústavných mechanizmov určených na ochranu pred extrémizmom.
Trend rastu AfD zapadá do širšieho európskeho kontextu, kde krajne pravicové a populistické sily posilňujú v mnohých krajinách. Vo Francúzsku má Národné združenie Marine Le Penovej jasný náskok, v Spojenom kráľovstve vedie Reform UK Nigela Faragea a podobné tendencie sú viditeľné aj v Poľsku, Rumunsku, Portugalsku či Holandsku.
Kým krajná pravica v Európe silnie, vlády škrtia výdavky. Opakujú tie isté chyby
Ide o historický míľnik pre európsku krajinu pravicu, uvádza NBC News. Tieto strany majú pevné väzby na prezidenta Donalda Trumpa a jeho republikánskych spojencov, ktorí otvorene uvádzajú maďarského premiéra Viktora Orbána ako inšpiráciu pre politiku a taktiku.
Vo Francúzsku teraz Národné združenie stabilne vedie prieskumy, pričom prezidentské voľby sa konajú v roku 2027. Britská strana Reform UK, vedená Trumpovým spojencom N. Farageom, sa od apríla drží na čele väčšiny prieskumov.
Krajne pravicové strany sa v posledných rokoch dostali do vlád Talianska, Maďarska a ďalších krajín. Stredopravé aj stredoľavicové strany pritom stratili podporu pre vysokú infláciu, obavy z migrácie a klesajúcu dôveru v inštitúcie – problémy známe aj v USA.
Reštart francúzsko-nemeckého motora sa zasekáva. Lídri sa rozchádzajú v kľúčových bodoch
Podľa profesora demokracie a medzinárodného rozvoja z University of Birmingham Nica Cheesemana je tento prieskum „znakom sily populizmu, dezinformácií a neschopnosti etablovaných strán pochopiť, čo sa deje“. Hoci krajná pravica posilňuje už desať rokov, N. Cheeseman považuje aktuálny stav, keď vedie v troch najväčších ekonomikách Európy, za prelomový v modernej ére.
Voľby sa pritom v Londýne, Berlíne a Paríži uskutočnia až v rokoch 2029, 2029 a 2027. Tieto strany sa pohybujú v rozmedzí 20 až 30 percent, čo v európskych politických systémoch stačí na prvenstvo, ale nie na samostatnú vládu bez koaličného partnera.
Prieskum v Nemecku zároveň odhalil rastúcu nespokojnosť s Merzovou vládou. Až 67 percent respondentov uviedlo, že po jeho prvých 100 dňoch v úrade nie sú spokojní s jeho výkonom. Kritici mu vyčítajú, že sa príliš sústreďuje na zahraničnopolitické témy, ako je vojna na Ukrajine a vzťahy s USA, zatiaľ čo domáce problémy ostávajú na vedľajšej koľaji.