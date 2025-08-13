Holding Porsche SE, väčšinový vlastník koncernu Volkswagen, výrazne zhoršil celoročný výhľad zisku. Spoločnosť rozhodnutie odôvodnila zložitou situáciou, v ktorej sa nachádzajú ako Volkswagen, tak Porsche.
Porsche SE za celý rok očakáva prispôsobený zisk po zdanení od 1,6 do 3,6 miliardy eur. Podľa skoršej prognózy sa mal pohybovať v pásme 2,4 až 4,4 miliardy eur.
Situácia v automobilovom priemysle je pre americké clá, stagnáciu v Číne a slabú európsku ekonomiku zložitá. V druhom štvrťroku výrazne klesli zisky koncernov Volkswagen a Porsche, čo sa prejavilo aj na bilancii Porsche SE.
Holding sa čisté zadlženie naďalej snaží udržať v rozpätí 4,9 až 5,4 miliardy eur.