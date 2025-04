Čína zvýšila minulý mesiac dovoz uhlia z Ruska na viac ako 7 miliónov ton napriek západným sankciám a komplikáciám v logistike. Poukázali na to v nedeľu zverejnené údaje čínskeho colného úradu. Informovala o tom agentúra Reuters.

Podľa colného úradu doviezla Čína v marci z Ruska 7,33 milióna ton uhlia. V medziročnom porovnaní to predstavuje zvýšenie zhruba o 6 percent.

Viac uhlia než pred rokom doviezla Čína v marci aj z Mongolska a Austrálie, pričom najmä v prípade druhého štátu bolo zvýšenie dovozu výrazné. Z Austrálie doviezla celkovo 4,4 milióna ton uhlia, čo oproti marcu minulého roka predstavuje rast o 14 percent. Z Mongolska zvýšila dovoz o 5 percent na 6,81 milióna ton.

Najväčším dodávateľom uhlia do Číny je naďalej Indonézia, dovoz z tejto krajiny však klesol, a to o 9 percent na 17,96 milióna ton. Aj celkový dovoz uhlia do najväčšej ázijskej ekonomiky v marci klesol, a to o 6 percent. Dôvodom je slabší domáci dopyt a vysoké zásoby v prístavoch.