Alkohol sa vyrába tisíce rokov. Poznali ho už starovekí Číňania či Egypťania. Nad ich alkoholickými nápojmi by dnešný konzument pravdepodobne ohrnul nos, no to sa dá povedať aj o mnohých alkoholických nápojoch súčasnosti.

Pozrite si rebríček top desiatich najmenej obľúbených alkoholických nápojov, ktorý vznikol na základe hodnotení používateľov portálu TasteAtlas.

10. Karsk (Nórsko, Švédsko)

Severské krajiny sú známe nielen špecifickou kuchyňou, ktorá obľubuje fermentované ryby, ale aj alkoholickými nápojmi, ktoré zvyšku sveta nemusia príliš vyhovovať. To je aj prípad karsku.

Karsk je horúci koktail pozostávajúci z kávy a silného obilného destilátu. Pálenku niekedy nahrádza aj vodka. Výsledný nápoj je aromatický a Severania ho využívajú zväčša ako silný životabudič, ktorý pijú skôr v malých množstvách. Obľúbený je hlavne v severných oblastiach Škandinávie.